شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 6 معدات نظافة بحى شرق مدينة سوهاج بتكلفة 4 ملاييين و750 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، تسليم وتشغيل 6 معدات خدمية جديدة لدعم منظومة النظافة وخدمة المواطنين بحي شرق مدينة سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و750 ألف جنيه.

وقال محافظ سوهاج، إن معدات الحي الجديدة تأتي استمرارا لخطة المحافظة لدعم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة للإرتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى والأحياء، لافتا إلى أن المعدات الجديدة تشمل «لودر مفصلي 1 متر، وسيارة مكبس 6 متر، وسيارتين ربع نقل قلاب، وسيارة مكنسة كهربائية، وسيارة مجهزة لتقديم الخدمات الحكومية كمركز تكنولوجي متنقل لخدمة المواطنين»، مؤكدا أن تلك المعدات ستساهم في تعزيز إمكانات وقدرات الحي لتغطية أكبر عدد من المناطق، وسرعة إنجاز أعمال النظافة.