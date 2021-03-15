شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية النواب»: زيادة متوقعة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الأجور تمس المواطن الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في 1980، والآن يصل 2400 جنيه.

وأشار سمير إلى أن القطاع الخاص سيرفع الأجور بالتبعية وستكون الزيادة غالبا في شهر يناير المقبل، وهناك قانون ينظم هذه الزيادة.