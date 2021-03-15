شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استجابته لعلاج ابنها.. والدة شاب مصاب بورم في العين توجه رسالة للسيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة شاب مصاب بورم في عينه وتوفير كل الرعاية المطلوبة له.

وقال أحمد سمير، شاب مصاب بالسرطان، خلال لقائه مع مراسل برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الورم بدأ يظهر في الثانوية العامة، ودائما أحرص على ارتداء كاب»، مشيرا إلى أنه كان يعاني خلال المذاكرة لإصابته بصداع مستمر بسبب الورم.

وأضاف أحمد، الحاصل على بكالوريوس هندسة: «شكرا لسيادة الريس على استجابته لعلاجي من أجل استكمال حلمي.. نفسي أشتغل في أي شركة تعمل بالمشروعات المختلفة في الدولة».

وروت والدة أحمد قصة مرضه قائلة: «ابني أصيب في البداية في عينه، والتضخم بدأ يزداد، بعدما رفض الطبيب الحقن كونه قد يتسبب في إصابته بالعمى»، مناشدة علاج ابنها كي يستطيع إكمال حياته بعدما تخرج في كلية الهندسة.

ووجهت والدة أحمد الشكر للرئيس السيسي على استجابته لعلاج ابنها على نفقة الدولة، وقالت: «متشكرين جدا يا سيادة الريس على الاستجابة لعلاج ابني»، متابعة: «ربنا يخلي الريس لينا لأنه يستجيب لهذا الحالات المشابهة لحالة أحمد».