شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تعلق على «إلصاق التحرش بنوع ملابس الضحية».. وتوجه رسالة لـ«أولي الأمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إلصاقُ التحرش بنوع ملابس الضحية وشكلها تبريرٌ واهمٌ».. هذا ما أكدته دار الإفتاء في أحدث فتاواها، مشيرة إلى أن ذلك لا يَصْدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.

وقالت دار الإفتاء إن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وجريمةٌ يُعَاقِب عليها القانون، موضحة أن المسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.

وأضافت أن المُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله، جامعٌ بين منكرين: استراق النظر، وخَرْق الخصوصية به، وشددت على أن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقلى أو إنسانى.

وأوضحت أن الحفاظ على خصوصية الإنسان في هيئته وصورته ليس مقصورًا على أن يخترق الإنسان سِتْرًا مُسْدَلًا أو أن ينظر إلى عورةٍ، بل هو نهىٌ عن عموم إطلاق النَّظَر إلى الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك.

وشددت على أن التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب، تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة.

وأضافت الدار تحت هاشتاج «#المتحرش_بالأطفال_مجرم»: «التحرش، إلى كونه فعلًا فاحشًا، فهو غدر وخيانة، وعلى أولى الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويث المجتمع بهذا الفعل المشين».