شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 193 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/١/٢٠٢١ وحتى ١٥/٣/٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة ١٩٣ حالة تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة ٧ أفدنة و١٥ قيراطا و١٦ سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وازالت رئاسة مركز ومدينة طنطا ٢٢ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة فدان و٢١ قيراطا و١٤ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة ٧٣ حالة تعد علي مساحة ٢ فدان و١٥ قيراطا و١٣ سهما، كما أزال مركز ومدينة زفتي ١٣ حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١٤ قيراطا و١٦ سهما، بالإضافة إزالة ٥ حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز ومدينة السنطة بمساحة ٢ قيراط و١ سهم.

كما تم إزالة ٥٨ حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١ فدان و١٨ قيراطا و٢ سهم بمركز ومدينة قطور، وإزالة ٥ حالات تعد على مساحة ٣ قراريط و٢٢ سهما بمركز ومدينة سمنود، وإزالة حالتي تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهم بمركز ومدينة بسيون، وإزالة ١٥ حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة ١١ قيراطا و١٧ سهما بمركز ومدينة كفر الزيات.