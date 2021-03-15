شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة «الحي المتنقل» لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بحى شرق سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتدشين خدمة «الحي المتنقل» بحي شرق مدينة سوهاج، وهي عبارة عن سيارة مجهزة كمركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين في سهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد عليهم.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد المحافظ يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، عدد من السيارات والمعدات الجديدة المنضمة حديثا للخدمة بحي شرق مدينة سوهاج، لدعم منظومة النظافة وخدمة المواطنين، بحضور عامر عوض، رئيس الحي .

وقال محافظ سوهاج، إنه تم تفعيل خدمة «الحي المتنقل» لأول مرة بالمحافظة في سبتمبر الماضي بحي غرب مدينة سوهاج، لتكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، لافتا إلى تدشين ثاني سيارة متنقلة بحي شرق للتيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح، والتراخيص، والمرافق، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.