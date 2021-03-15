شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا.

بدأت الجولة بمتابعة رصف وتطوير طريق عدلي منصور الرابط بين منطقة الإستاد وموقف السيارات العمومي ومجمع الكليات بسبرباي بطول ١٥٠٠ متر، حيث تم إحلال وتجديد الطبقة السطحية وتدبيش جانبي الطريق بإجمالي تكلفة ١١ مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بكورنيش مدينة طنطا، وكذا رصف شارع بطرس.

وفي إطار متابعة تجهيز المشروعات، تابع المحافظ إخلاء قطعة الأرض المخصصة لبناء أول فندق ٥ نجوم على أرض محافظة الغربية بشارع الجلاء بطنطا والذي تم إسناده لإحدى الشركات الوطنية للبدء في إنشائه على مساحة ٦٣٢٩ متر مربع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث وجه المحافظ إدارة المرور بإزالة جميع السيارات المخالفة، كما وجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير بإزالة كافة طبقات الانترلوك غير الصالحة واستبدالها على نفقة الشركة.