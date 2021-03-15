شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة شهر ونصف.. إغلاق بحيرة ناصر أول مارس المقبل لزيادة إنتاج الأسماك الأورجنيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، برئاسة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية أول مارس 2022، لمدة شهر ونصف، بما يحقق العائد الاقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير وتنمية البحيرات.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا بحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة لمسؤولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع الصيد الجائر، حيث سيتم من أول أبريل القادم إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقاً لجهة الضبط وخاصة في حالة عدم الالتزام بضوابط الصيد واستخدام الشباك القانونية أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات، وهو الذي سيتابع ميدانياً بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة .