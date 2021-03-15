شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى وجود خطأ فى سورة التكوير بكتاب التربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن وجود خطأ فى كتاب التربية الإسلامية صفحة رقم 67 فى سورة التكوير.

وشددت وزارة التربية والتعليم أن هذا غير صحيح، حيث أن الصفحة المتداولة من كتب الإمارات عام 2017 ولا تخص المناهج المصرية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الدراسة بالفصل الدراسى الثانى منتظمة والوزارة تتابع أى مشكلات أو حالات إصابة بكورونا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة، موضحة أن نسب الحضور بين الطلاب مرتفعة رغم أن الحضور اختيار للطلاب.