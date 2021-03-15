شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى وجود خطأ فى سورة التكوير بكتاب التربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن وجود خطأ فى كتاب التربية الإسلامية صفحة رقم 67 فى سورة التكوير.
وشددت وزارة التربية والتعليم أن هذا غير صحيح، حيث أن الصفحة المتداولة من كتب الإمارات عام 2017 ولا تخص المناهج المصرية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الدراسة بالفصل الدراسى الثانى منتظمة والوزارة تتابع أى مشكلات أو حالات إصابة بكورونا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة، موضحة أن نسب الحضور بين الطلاب مرتفعة رغم أن الحضور اختيار للطلاب.
فيما كشفت مصادر مسئولة، أن كتب الفصل الدراسى الثانى كلها وصلت للمديريات التعليمية والمدارس خاصة الطلاب من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى، والمدارس مطالبة بتسليمها للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، أما طلاب المرحلة الثانوية يستكملون الدراسة دون كتب ورقية بعد وقف طباعتها.
وأعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يوقع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.