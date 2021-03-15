شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: تعلن إنشاءها 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذى يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية فى الفترة القادمة.

وأعرب عبد العاطى عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سودانى، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه أعرب ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التى تلقاها لزيارة مصر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

ويعد هذا اللقاء الثانى خلال الاسبوع الحالى حيث التقى عبد العاطى ماناوا على هامش مؤتمر بغداد الدولى للمياه لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين.

واصطحب الدكتور عبد العاطى، ماناوا لافتتاح المعرض السنوى لزهور الربيع والذى أقامته وزارة الموارد المائية والرى بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

وقال عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً، ومشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة "نو" والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

الجدير بالذكر أنه تم فى مطلع العام الحالى إعادة تشغيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا على بحر الجبل بدولة جنوب السودان بعد توقف دام لما يقرب من 40 عاماً، حيث تم إنشاء هذه المحطة عام 1905، وتوقفت قياسات المناسيب والتصرفات بها منذ الثمانينيات، وقد تم تزويد المحطة بكافة أجهزة وأنظمة الرصد الحديث واللنشات الخاصة بقياس المناسيب والتصرفات، وتمثل هذه المحطة أهمية واضحة حيث تستخدم فى توفير البيانات المائية اللازمة لإعداد وتحديث الدراسات الهيدرولوجية المشتركة بين مصر وجنوب السودان بما يسمح بتنمية وحسن إدارة الموارد المائية بجنوب السودان بالإضافة للتنبؤ بالفيضانات والحد من مخاطرها، كما تم إنشاء مبنيين سكنى وإدارى بالمحطة لتوفير الإقامة للمهندسين المقيمين من الجانبين المصرى والجنوب سودانى.