شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود بحاسبات عين شمس أثناء الامتحانات.. والجامعة تعلن السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة سلامة الأفراد والطلاب والمنشآت بمبنى الامتحانات، وذلك على أثر الحريق المحدود الذى حدث مساء اليوم خارج المبنى أثناء انعقاد امتحانات طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، جراء حريق صغير بأحد المولدات الكهربائية وقد تم اطفاء الحريق خلال ثوانى قليلة من اندلاعه.

وأكدت إدارة الجامعة أنه فى إطار مزيد من الحرص على سلامة الطلاب وكل الأفراد المتواجدين بالمبنى، فقد تم الإخلاء الفورى وذلك قبل انتهاء مدة الامتحانات بنصف ساعة.

كما أكدت إدارة الجامعة أنه لا يوجد أية خسائر من أى نوع، مشيرة إلى أنه لن يضار أى طالب نتيجة إنهاء الامتحان قبل موعده، وسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض الطلاب عن الوقت المستقطع من الامتحان.

كما أكدت إدارة الجامعة أنه سيتم استكمال أعمال الامتحانات فى موعدها المعتاد باكر وتم إتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان الأمن والسلامة للجميع.