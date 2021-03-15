تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ 10 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهمين اثنين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام لجلسة 10 أبريل المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين، بقتل المجني عليه، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف مسبق انتهى باللجوء إلى الشجار، واستعان الطرفان كل بفريقه، وما أن أبصر المتهمان المجني عليه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا على اللحاق به، وما أن تمكنا من إسقاطه أرضًا حتى أشار أحدهما للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثة بإزهاق روح خصمهما في الشجار، فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.