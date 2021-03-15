شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ عمرو أديب : «قل أعوذ برب الفلق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الإعلامي عمرو أديب بحلقة برنامجه «الحكاية» على ما نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور انستجرام قائلا :«دي اصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف نجل زميلتي وصديقتي لبنى ونس، الف حمد الله على سلامتك يا يوسف وشكرا لجمهوري الحبيب على دعائكم ودعمكم الدائم، والحمد لله لم انقطع من تصوير اعمالي، ثقة في الله نجا، رمضان يجمعنا، مسلسل موسي ومفاجأت تانية كتير، وقال أديب انه لم يشن هجوما على محمد رمضان على الاطلاق وأنه قرر مساندة الفنان الشاب يوسف نجل الفنانة لبنى ونس، لكونه في مقتبل مشواره وتعرض لإصابات شديدة، وكل ما قاله في هذا الشأن على لسان يوسف أن رمضان لم يتعامل مع إصابته بنوع من الاهتمام واكتفى بأن قال له عاش يابطل.

وأكد عمرو أديب أنه لم يفتح النار على محمد رمضان كما كتب، وأن إعلام بلده لا يتجاهله لأنه السبب وراء المكانة التي وصل لها حاليا، ودعا لرمضان بالشفاء، مشددًا على عدم وجود أي خلافات بينه ورمضان، وأن الأخير يحظى باهتمام الآلاف من المتابعين له في مصر والوطن العربي وكثيرون يدعموه،لكنه قرر دعم يوسف الفنان الشاب.

وقرر محمد رمضان أن ينشر فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من حلقة عمرو أديب وهو يتحدث عنه ويقول: «حضرتك طبعا ألف من يعالجك ويقف إلى جانبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وانت طالع الطيارة، وانت نازل من الطيارة»، ورد عليه محمد رمضان بنشر مونولوج عيني علينا يا أهل الفن للراحل إسماعيل ياسين وتقول كلماته، عيني علينا يا اهل الفن يا عينى علينا، ناكل أر ونشبع زن وقلع عينينا يا عينى علينا، ياعيني علينا، وكتب معلقا على الفيديو «قل أعوذ برب الفلق».

كان الفنان محمد رمضان تعرض لإصابات بالغة أثناء تصويره احد الإعلانات قبل يومين، نتيجة خطأ قام به خبير الأكشن عصام الوريث، حيث قام باستخدام متفجرات حقيقية أثناء تنفيذ أحد المشاهد بالإعلان، ما تسبب في إصابات بالغة للفنان محمد رمضان ويوسف نجل الفنانة لبنى ونس المشارك في التصوير.