شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع عالميا .. تعرف على الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتجاه للانخفاض أمام الدولار:
وقال محللون دوليون في الأسواق العالمية اليوم: «أن هناك ديناميكية عامة حيث تضغط عائدات سندات الخزانة الأمريكية على اتجاه سعر الذهب نحو الأسفل»، مؤكدين، أن سوق الذهب يتجه نحو الهبوط من الناحية الفنية.
واشاروا إلى ارتداد الذهب عن مستويات ذروة البيع، لذلك حاول المشترون والشركات الشراء عند الانخفاض قليلا والاستفادة من ذلك، لكن التقلبات قصيرة المدى تميل إلى أن تكون متوافقة مع الدولار الأمريكي الذي يتصاعد ولا أحد يعرف إلى أين يتجه حقا في هذا الوقت .
وخلال التعاملات العالمية حافظ الدولار الأمريكي على ثباته، مدعوما بإرتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أكثر من أعلى مستوياته في عام واحد مع استمرار التفاؤل الإقتصادي الأمريكي بعد توقيع جون بايدن على حزمة تعافي بقيمة 1.9 تريليون دولار في القانون الأسبوع الماضي، كما أدت بيانات النمو المشجعة إلى إضعاف جاذبية الذهب والمعروف بأنه معدن الملاذ الآمن.
وأظهرت البيانات في وقت سابق تسارع نمو الناتج الصناعي الصيني في الفترة من يناير إلى فبراير، متجاوز التوقعات .
تراجعات مستمرة:
تأثر المعادن الأخرى:
ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 26.02 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2358.68 دولار وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1207 دولارات.
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