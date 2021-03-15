شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع عالميا .. تعرف على الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب عالميا عن مكاسبه المبكرة صباح اليوم الاثنين 15 مارس 2021 بسبب زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتى وضعت الذهب عالميا تحت الضغط، مع توافر الآمال في انتعاش الإقتصاد الأمريكى.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1726.54 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في وقت سابق من جلسة اليوم، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1724.70 دولار.

اتجاه للانخفاض أمام الدولار:

وقال محللون دوليون في الأسواق العالمية اليوم: «أن هناك ديناميكية عامة حيث تضغط عائدات سندات الخزانة الأمريكية على اتجاه سعر الذهب نحو الأسفل»، مؤكدين، أن سوق الذهب يتجه نحو الهبوط من الناحية الفنية.

واشاروا إلى ارتداد الذهب عن مستويات ذروة البيع، لذلك حاول المشترون والشركات الشراء عند الانخفاض قليلا والاستفادة من ذلك، لكن التقلبات قصيرة المدى تميل إلى أن تكون متوافقة مع الدولار الأمريكي الذي يتصاعد ولا أحد يعرف إلى أين يتجه حقا في هذا الوقت .

وخلال التعاملات العالمية حافظ الدولار الأمريكي على ثباته، مدعوما بإرتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أكثر من أعلى مستوياته في عام واحد مع استمرار التفاؤل الإقتصادي الأمريكي بعد توقيع جون بايدن على حزمة تعافي بقيمة 1.9 تريليون دولار في القانون الأسبوع الماضي، كما أدت بيانات النمو المشجعة إلى إضعاف جاذبية الذهب والمعروف بأنه معدن الملاذ الآمن.

وأظهرت البيانات في وقت سابق تسارع نمو الناتج الصناعي الصيني في الفترة من يناير إلى فبراير، متجاوز التوقعات .

تراجعات مستمرة:

وتراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 1676.10 دولارا الأسبوع الماضي، تحت ضغط تسارع عائدات السندات، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد، وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على توجيه بشأن السياسة النقدية.

تأثر المعادن الأخرى:

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 26.02 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2358.68 دولار وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1207 دولارات.

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