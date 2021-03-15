شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية ورياح .. الأرصاد تكشف توقعات طقس غد الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا ، الثلاثاء 16 مارس 2021 ، حيث من المنتظر أن يسود طقس دافئ نهارًا ، بارد ليلًا، ورياح معتدلة، باسثناء جنوب سيناءالتى تشهد نشاطًا للرياح.

حالة الطقس نهارًا

طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة

طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

طقس حارعلى جنوب الصعيد والرياح معتدلة

حالة الطقس ليلًا

طقس بارد على كافة الأنحاء .

الظواهر الجوية :

تنتشرالشبورة المائية صباحًا على الوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح على جنوب سيناء.

درجات الحرارة:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المدن الرئيسية في البلاد:

القاهرة 24 : 14

الإسكندرية 19 : 13

وداي النطرون 23: 13

طنطا 23: 13

شبين الكوم 24: 14

دمنهور 23: 14

بلطيم 20: 14

مطروح 18: 13

السلوم 19: 10

سيوة 20: 10

بورسعيد 20: 14

دمياط 20: 14

الزقازيق 24: 14

المنصورة 24: 14

الإسماعيلية 24: 14

السويس 24: 14

العريش 21: 11

رفح 20: 12

رأس سدر 24: 14

نخل 24 : 9

نويبع 27: 18

طابا 24: 15

كاترين 24: 11

الطور 26: 15

شرم الشيخ 28: 17

الغردقة 28: 16

مرسى علم 28: 15

الفيوم 26: 12

بني سويف 26: 12

المنيا 26: 12

أسيوط 28: 12

سوهاج 29: 14

قنا 33 :13

الأقصر 34: 14

أسوان 35 :15

إدفو 35: 15

أبوسمبل 34: 14

الوادي الجديد 32: 14

شلاتين 29: 16

أبورماد 30: 16

حلايب 27: 15

رأس حدربة 27: 15

النشرة الجوية الثلاثاء 16 مارس 2021