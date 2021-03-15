شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه بني سويف»: حملات توعوية لترشيد الاستهلاك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعى المائى للمواطنين، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه فى 22 مارس من كل عام.

وأشار إلى إطلاق شركة مياه بنى سويف، عدد من المبادرات لتوعية المواطنين، واستهداف الفئات العمرية المختلفة، والتركيز على دور المرأة، وتنفيذ حملات التوعية بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأوضح أن شعار المبادرة الأولى ( احسبها صح ) بهدف توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى توفر من الاستهلاك اليومى بنسبة من 40 إلى 60 فى المائة، والتى تنعكس بشكل مباشر فى فاتورة المياه.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة ( خليها مهنتك ... ووفرى مهيتك ) بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والتى تهدف إلى تعليم سيدات البيوت أساسيات السباكة البسيطة للحفاظ على المياه.

وقال أن إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام بالشركة بدأت بتنفيذ حملات توعوية بقرية بنى عدى _ مركز ناصر، حيث تم عقد لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية الترشيد والقطع الموفرة والحفاظ على الخدمات والمشروعات القومية التى تنفذها الشركة.