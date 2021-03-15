شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القليوبية: السيسي أب لكل أبناء الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عددا من أهالى وأسر شهداء محافظة القليوبية المشاركون في الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أب لكل أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجمع إعلام بنها اليوم بحضور العميد عبداللطيف أبو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية والعميد ممدوح المصرى مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الأمن والدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، لتكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية.

قالت منى الحديدى مدير مركز إعلام بنها، إن الشهيد هو الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى في سبيل الله وذلك لما رآه من فضل ربه وما أعده الله للشهداء ونحن لا نملك ألا أن نحنى الرؤوس لهؤلاء الأبطال من تلك الأجيال العظيمة على ما قدموه لشعب مصر من تضحيات باذلين أرواحهم فداءً لوطنهم لترفع راياته عالية.

وأكدت ريم حسين مدير مركز النيل للإعلام ببنها، أن يوم 9 مارس من كل عام هو تاريخ سطره دماء الشهداء نفتخر بهم ونعتز بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من تضحيات ويقدموا يوماً بعد يوم شهداء لهذا الوطن، وسوف يظل ذلك اليوم علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية ودرساً لأجيال متعاقبة على مدى التاريخ.