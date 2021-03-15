شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تستعد للدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة السياحة والآثار لدعم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة ويبذل، الدكتور خالد العناني جهودا كبيرة في خروج المهرجان في أفضل حال إيمانا بأهميته ودوره في التنشيط والترويج للسياحة، حيث تقدم الوزارة الدعم المالي واللوجستي: (توفير الأماكن السياحية والأثرية لضيوف المهرجان من أجل الاستمتاع بها والتصوير فيها والتسويق لها).

ويتم ذلك من خلال تغطية إعلامية محلية ودولية منها قناة TV 5 الفرنسية ( tv monde ) والتي تبث في أكثر من 200 بلدا في جميع أنحاء العالم كثاني أكبر شبكة تليفزيونية في العالم، ويعرض حاليا وحتي نهاية المهرجان برومو يحمل الكثير من المشاهد الأثرية والجمالية لسياحة مصر، كما يقوم عدد آخر من القنوات التليفزيونية الأجنبية والمراسلين الاجانب للوكالات بالتغطية لكل أحداث مهرجان الاقصر للسينما الافريقية.

يفتتح مهرجان الأقصر الأفريقية دورته العاشرة بفيلم «this is not Aburial،lts aresurrection»، (هذه ليست جنازة، هذه قيامة) من دولة ليسوتو للمخرج ليمو هانج جريمايا موسيسي ويتناول موضوعا انسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب افريقيا وفي النهاية تكون المفاجأة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وودعم من وزارة السياحة والآثار «د. خالد عناني» ووزارة الخارجية «السفير حمدي لوزه» ومحافظة الاقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن مهرجان الأقصر في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج على عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيى إسماعيل.