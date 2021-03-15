شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجهاز تشغيل الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، الذي يضم أثاثًا وموبيليا، وعددًا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.

تفقد المحافظ أقسام المعرض مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات لدورها المهم في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

أكد المحافظ أهمية التوسع في المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.