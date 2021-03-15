شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجهاز تشغيل الخريجين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، الذي يضم أثاثًا وموبيليا، وعددًا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.
تفقد المحافظ أقسام المعرض مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات لدورها المهم في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.
أكد المحافظ أهمية التوسع في المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.
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