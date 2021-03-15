شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق لجان سكانية بقرى مبادرة حياة كريمة بالجيزة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن بدء إطلاق اللجان السكانية بمراكز وقرى المحافظة بهدف التعامل مع القضية السكانية من خلال عقد ندوات توعوية وتنموية بمركزى الصف وأطفيح كمرحلة أولى، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتى تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إدراج عدد 42 قرية بالصف وأطفيح والتى ستشهد تغيير جذرى على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية.

وأكدت المحافظة على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بهدف رفع وعى الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقرى والعمل على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

ومن جانبها أوضحت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المحافظة أطلقت مبادرة تحت شعار "خلفتك مسئوليتك.. أحسبيها صح"، وهي مبادرة توعوية وتنموية شاملة وذلك من خلال أعداد خطة عمل تستهدف زيارات ميدانية أسبوعية لتوعية الأهالي بكافة القري مما يساعد فى تحسين خصائص الأسرة المصرية .

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تم انطلاق المبادرة من قرية صول بمركز ومدينة أطفيح حيث تم تنظيم المبادرة بمركز الشباب، وذلك في وجود وحدة السكان وتسريع الأستجابة بالمحافظة وبمشاركة عدد من المديريات الخدمية المتمثلة فى " الشئون الصحية والتضامن الأجتماعى والأوقاف والأزهر الشريف ومسؤول الكنيسة والمجتمع المدني من الشباب المتطوع والرائدات الريفيات .

وتناولت الندوة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب، كما تناولت الندوة، إيضاح الأضرار والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره في الحرمان من التمتع بسن الطفولة وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي والمشاكل التي تحدث نتاج الزواج المبكر، والأضرار التي تقع على الأطفال من هذا الزواج، وحرمان الفتاة من التعليم، والمخاطر الصحية والنفسية للفتاة التي تتزوج في سن مبكر وعلي رأسها عدم اكتمال النضج العقلي والنفسي وأقرب للطفولة وقد لا تتمكن من القيام بمسئولياتها مما يعرضها لكثير من المشكلات في المجتمع بشكل عام .

كما شهدت الندوة تنظيم أنشطة تثقيفية وترفيهية للأطفال بالقرية وتوزيع بعض الكتب والقصص التي تهدف إلي نشر التوعية لديهم، بجانب حلقات نقاشية حول أهمية الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستطلاع رأي سيدات الريف في الحملة، بالإضافة إلى توزيع حتي الآن حوالى الفين أستمارة من بطاقات الرقم القومي بالمجان وذلك من قبل المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة .





















