شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوى والثانى خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. رئيس الوزراء يتابع مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة الصحة: نسبة الشفاء بمستشفيات العزل من كورونا 77.1% وتعافى 147 ألفا و234 حالة التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوى والصف الثانى 2021 خلال الأيام المقبلة الحكومة تنفى تحمل تكلفة المسحات الطبية الخاصة بكورونا لأندية الدورى العام التعليم تؤكد استقرار الدراسة بالمدارس ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية السكة الحديد: ارتفاع عدد العربات الروسية الجديدة الواردة لـ295 عربة وزيرة الصحة: إعداد استراتيجية لضمان توزيع عادل للقاحات كورونا بالدول العربية التعليم تعلن ارتفاع نسب حضور الطلاب رغم منحهم حرية التواجد بالمدارس.. صور القوى العاملة تعلن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" للعمالة الوافدة بالسعودية 30 يوماً