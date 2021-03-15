شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 416 طن قمامة و297 حالة إشغال طريق في شوارع البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الوحدات المحلية بـ4 مراكز فى محافظة البحيرة، الاثنين، 416 طن قمامة من الشوارع، فضلاً عن 297 حالة إشغال طريق ومخلفات، وتركيب كشافات انارة جديدة بدلاً من المتهالكة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة المهندس السيد حمزة ، برفع ٩٦ طن قمامة ومخلفات وتراكمات صلبة، فضلا صيانة وتركيب ٣٣ كشاف لزيادة الكفاءة، ومتابعة أعمال لجنة التقنين على أراضي أملاك الدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأعمال تطهير وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، ورفع الإشغالات بشوارع وسط المدينة .

وفى مركز ومدينة حوش عيسى، أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية برئاسة عبد الهادي رشوان، عن رفع ٩٥ طن من تراكمات ومخلفات القمامة من شوارع المدينة والقرى، كما تم تفقد مصنع تدوير القمامة والعمل على إنتاج السماد العضوي الناعم والخشن، واستمرار رفع حالات إشغال الطريق من شوارع المدينة .

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحيد الحضري، عن رفع ١٢٠ طن من تراكمات القمامة بجميع الشوارع والطرق العامة بالمدينة والقرى، ومتابعه إزالة التوصيلات والشدات الكهربائية الغير قانونية بقرية جزيرة نكلا، وصيانة ١٤ عمود إنارة عامة بمحلة فرنوى، ورفع ٦٤ حالة إشغال وكذا الباعة الجائلين بشارع محمود أبو شلوع وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تم المرور على المعديات بنطاق المركز، والتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم برفع ١٠٥ طن من القمامة بنطاق المدينة، وتطهير وتعقيم مجلس المدينة والمركز التكنولوجي والميادين العامة والمصالح الحكومية، وتكثيف حملات الإشغالات بشوارع المدينة، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بمساحة ١٦٨ م٢ عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وصيانة كشافات الإنارة بالمدينة والقرى وإستعدال الأعمدة حيث تم صيانة ٣٥ كشاف.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن، تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة بكوم حمادة، ورفع ١٤١ حالة إشغال مخالف بشارع (أحمد محرم والجيش وأرض الميري وسوق سوريا والشاذلي والنفق والأتوبيس) بدمنهور، فضلا عن رفع ٢٨ حالة إشغال طريق بأبو حمص و٦٤ حالة إشغال بشبراخيت.

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