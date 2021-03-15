شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جراحات القلب المفتوح للأطفال تختتم أعمالها بمستشفيات قنا الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات قافلة قلوب صغيرة لجراحات القلب المفتوح للأطفال التي استضافتها مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا في الفترة من 8-12 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية «Muntada Aid».

أكد الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية أن القافلة شهدت إجراء 9 عمليات معقدة في مجال جراحة القلب للأطفال بمشاركة الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب للأطفال بجامعة المنصورة والفريق الطبي المرافق له والدكتور عبدالهادي أحمد حلمي المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة سوهاج وقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود خيري عبداللطيف المشرف على جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً للتدخل الطبي حيث تم إجراء حالتين لإغلاق ثقب بين البطينين وحالة ثقب بين البطينين مع وجود ضيق شديد بالشريان الرئوي وحالة ثقب بين الاذنين وحالتين رباعي فالوت وحالة تعاني من رتق (عدم نمو) الصمام ثلاثي الشرفات وتم عمل مجازاة جلين لها وحالة تعاني من رتق (عدم نمو) الشريان الرئوي وتم عمل مجازاة جلين لها.

وأكد الدكتور محمد محمود مبارك مدير مستشفى الحرم لجامعي أن جميع الحالات تتماثل للشفاء بالقسم الداخلي بالمستشفى الجامعي.