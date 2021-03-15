شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الأقصر، بعد ظهر اليوم، حالة الطوارئ نتيجة تقلبات الطقس، مع هدوء نسبي في سرعة الرياح، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع تكاثر السحب في سماء المدينة وانتشارها بصورة متقطعة تؤثر على أشعة الشمس، مع احتمالية هبوب رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار، وعدم استقرار الطقس.

طالبت غرفة عمليات محافظة الأقصر السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح، لعدم استقرار الطقس وتغيراته على مدار اليوم.

أكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، أن المحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في الطقس، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر، لعدم استقرار الطقس.