شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سمالوط يرسم 3 مكرسات للخدمة بالإبراشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الأنبا بفنتيوس مطران إبراشية سمالوط، برسامة ثلاثة من المكرسات للخدمة بالإبراشية.

المكرسات هن: دميانة، إيريني، وبيربتوا. وكان ذلك قبل صلاة رفع بخور باكر والقداس الإلهي، والذي ترأس الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، خدمة صلاته بكاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية.

وبرسامة الثلاث مكرسات، بيد مطران سمالوط الأنبا بفنتيوس، وانضمامهن لبيت المكرسات يصل عددهن إلى ثماني عشرة مكرسة.