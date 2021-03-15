شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرسة حقلية» للتوعية بطرق حصاد القمح فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مجلس الإعلام الريفي في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، مدرسة حقلية اليوم الإثنين، ضمن قافلة إرشادية بجمعية رحيم التابعة للإدارة العامة للتعاون الزراعي، للتوعية بمحصول القمح وكيفية الحصاد بالطريقة المثلى.

"مدرسة حقلية" للتوعية بطرق حصاد محصول القمح ومميزات الحصاد الآلى فى الاسكندرية (صور)

تحدث في المدرسة الحقلية، الدكتور محمود حسن بقسم المحاصيل بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، في نقاط مختصرة عن الطريقة المثلى لزراعة القمح، ثم تناول بالشرح والإيضاح العمليات الزراعية الواجب تنفيذها لمحصول القمح من الآن وحتى الحصاد.

وأوضح «حسن»، الطرق المختلفة للحصاد ومميزات طرق الحصاد الآلية من حيث توفير العمالة والتكاليف والمحافظة على المحصول وتقليل الهدر من القمح.

"مدرسة حقلية" للتوعية بطرق حصاد محصول القمح ومميزات الحصاد الآلى فى الاسكندرية (صور)

"مدرسة حقلية" للتوعية بطرق حصاد محصول القمح ومميزات الحصاد الآلى فى الاسكندرية (صور)

"مدرسة حقلية" للتوعية بطرق حصاد محصول القمح ومميزات الحصاد الآلى فى الاسكندرية (صور)

خلال القافلة، جرى إقامة احتفال ديني تحدث فيه الشيخ محمد أبوزيد مدير أوقاف العجمي والدخيلة،عن الأيام المباركات التي نعيشها وفضل الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منه، وتناول شرح جملة (اللهم بلغنا رمضان) وكيفية الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل وأهمية عمل جدول أعمال للاستفادة من أيام الشهر والإكثار من الحسنات.

اقرأ للمزيد:

أوقاف الإسكندرية تحتفل بالإسراء والمعراج

وزارة الزراعة تعلن تنفيذ 11 مدرسة حقلية

زراعة الإسكندرية تحذر من خطورة الصقيع على محصول القمح