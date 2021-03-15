شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. تعرف على الظواهر الجوية والطقس من اليوم حتى نهاية الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد تقلبا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بينما ترتفع درجات الحرارة في آخر أيام الشتاء والذى ينتهى السبت المقبل.

«المصرى اليوم «تنشر توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول الطقس والظواهر الجوية من اليوم الإثنين 15 مارس 2021 وحتى السبت 20 مارس 2021 .

حيث يشهد الطقس اليوم الإثنين فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) .

فيما يلى توقعات الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل:

الطقس الإثنين 15 مارس :

- فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) .

- سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

الطقس الثلاثاء 16 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

الطقس الأربعاء 17 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

الطقس الخميس 18 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

الطقس الجمعة 19 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

الطقس السبت 20 مارس «آخر أيام الشتاء»:

أكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من السبت 20 مارس ستشهد البلاد طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

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