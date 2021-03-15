شكرا لقرائتكم خبر عن « أسترازينيكا » توضح لـ«المصري اليوم» حقيقة طلب « الصحة » إرجاء شحنة اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة أسترازينيكا، المصنعة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أنه لا يوجد دليل علمي على وجود أي صلة بين لقاحها والوفيات الأخيرة التي شهدتها أوروبا بسبب جلطات الدم.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية، ذكرت أنه تم الإبلاغ عن 30 حالة تجلط دم بين 5 ملايين شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا في أوروبا، وبموجب ذلك تم تعليق استخدام اللقاح كإجراء احترازي، في عدة دول منها: النمسا، والدنمارك، والنرويج، وأيسلندا، وإيطاليا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وإيرلندا، بلغاريا، وتايلاند.

قالت الشركة في تصريحات خاصة لـ«المصر اليوم»، إن تحليل بيانات السلامة لأكثر من 10 ملايين، أظهر عدم وجود دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو دفعة أو في أي بلد معين به لقاح أسترازينيكا للكوفيد19.

وتابعت: في الواقع فإن العدد الملحوظ من هذه الأنواع من الأحداث أقل بكثير في أولئك الذين تم تلقيحهم مما هو متوقع بين عامة السكان، مؤكدة أن سلامة الجمهور تأتي دائمًا في المقام الأول، وأن الشركة تراقب باستمرار سلامة لقاحها، ولا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو دفعة أو في أي بلد معين.

وردا على سؤال لـ«المصري اليوم»، حول حقيقة ما يثار بطلب وزارة الصحة من الشركة إرجاء تسلم الشحنة المتفق عليها من اللقاح بسبب ما تردد مؤخرا، أكدت الشركة في رد رسمي، أن هذا الأمر لم يحدث مطلقا، وأن التواصل مستمر مع المسؤولين بالجهات المختصة بمصر فيما يخص اللقاح منذ بداياته.

وأكدت أسترازينيكا، أنه لا يوجد دليل على زيادة النزيف لدى أكثر من 60.000 مشارك مسجلين في التجارب الإكلينيكية، ومن حيث الجودة، لا توجد مشاكل مؤكدة تتعلق بأي دفعة من لقاحنا يتم استخدامها في جميع أنحاء أوروبا، أو بقية العالم.

كما أوضحت الشركة، في بيان أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه من بين 17 مليون شخص تم تلقيحهم حتى الآن بلقاح كورونا، الذي تم إنتاجه بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، كانت هناك 15 حالة فقط من تجلط الأوردة العميقة و22 حالة انسداد رئوي. متابعة «هذا أقل بكثير مما كان متوقعا أن يحدث بشكل طبيعي في عموم السكان بهذا الحجم، وهو مشابه في لقاحات فيروس كورونا المرخصة الأخرى».

يذكر أن مصر تنتظر وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا مع نهاية مارس الجاري من خلال التحالف الدولي للقاحات.