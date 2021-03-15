شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : استمرار تراخيص البناء بالمدن والقرى 6 أشهر (الضوابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كتاب دوري يحمل رقم 26 لسنة 2021، يؤكد خلاله استمرار عمل التراخيص بالقرى والعزب، وكذلك بالمدن حتى الدور الرابع بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية، ومن وضع أساسات للعقار وشرع في البناء، وفقا لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم 21 في 28 /9 / 2020. الخاص بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات حتى الانتهاء من الاشتراطات البنائية للمدن .

تضمن الكتاب الدوري، التأكيد على عدم صحة ما تناولته بعض المواقع من وقف أعمال البناء، وأن ما تم تداوله تمام عن الصحة وأن أعمال البناء مستمرة بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والقرى والتوابع بإرجاء المحافظة .

وطالب المحافظ، رؤوساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بنشر الكتاب الدوري بالبوابات والمنصات الإلكترونية للوحدات المحلية.