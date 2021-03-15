شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية لقرى كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، الاثنين، قوافل طبية وبيطرية بقريتي «برقطا والشقر» بمركز كفر شكر، للكشف والعلاج بالمجان للمواطنين والثروة الحيوانية والداجنة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى، وبمشاركة أطباء وأساتذة الكليتين.



قال الدكتور جمال سوسة إن استمرارية إطلاق الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية يأتي في إطار حرصها على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين في كافة المجالات، لتقديم خدمات للقرى الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجا، ما يساهم في تأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لرفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية.



وأضافت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال، بالإضافة إلى قياس السكر والضغط للمرضى، مشيرة إلى الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.



أكد الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فعاعليات القافلة البيطرية.