شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالمنيا يقدمون طلب إحاطة عن « عجز الأئمة » في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 7 أعضاء بمجلس النواب بينهم نائبين قبطيين؛ الدكتور كريم بدر حلمي، والدكتور إيهاب عادل رمزي، عضوي مجلس النواب، وكلا من سعودي عبدالرحمن، إيهاب عبدالعظيم، وأحمد حتة، ومصطفي خالد، وناصر هدية عن الدائرة الرابعة التي تضم مراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار، بالمنيا، بطلب إحاطة حول وجود عجز صارخ في الأئمة ومقيمي الشعائر الدينية بمساجد مراكز (العدوة- مغاغة- بني مزار) وسرعة معالجة ذلك النقص.

كما تضمن الطلب، مشكلة الموظفين المعينين بالعقد بوزارة الأوقاف منذ عام ٢٠١٠ وتم إيقاف علاواتهم في عام ٢٠١٨ ويتقاضوا راتب شهري ثابت (١٤٤٢) جنيها ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، وطالبوا بسد العجز، وتثبيت العمال المؤقتة .