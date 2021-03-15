شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري «غيث الصحراء» يفوز بجائزة التمييز بمهرجان «لاس فيجاس للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد فيلم «غيث الصحراء»، للمخرج المصري عاصم خالد، جائزة التمييز كأفضل فيلم وثائقي قصير من المهرجان الدولى للإعلام والاتصال BEA بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأشار المخرج عاصم خالد، المدرس المساعد بجامعة الأهرام الكندية، إلى أن الفيلم يعكس توجه الدولة المصرية نحو معالجة إشكالية المياة، من خلال تجسيد حياة البدو في مرسى مطروح وقت هطول الأمطار، واعتمادهم عليها في أمورهم المعيشة مثل الزراعة والشرب، مؤكدًا أنه حاول من خلال «غيث الصحراء» تقديم ملمح مصرى أصيل في التغلب على مشكلة الفقر المائي، بالتوازي مع مجهودات الدولة في ذلك الملف.

يذكر أن فيلم «غيث الصحراء» يشارك حاليًا في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير «رؤى»، وهو الفيلم الثانى للمخرج عاصم خالد في توثيق حياة البادية بعد فيلم «أمازيغ» الذي حصد جوائز دولية عديدة.