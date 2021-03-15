شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية : متابعات يومية للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الاثنين، على مواصلة المتابعات الميدانية اليومية للاطمئنان على انتظام الدراسة بمدارس محافظة المنوفية على جميع القطاعات وذلك للوقوف على أية معوقات وتذليلها ومساعدة المدارس على حلها.

وأضاف أن لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تواصل متابعة انتظام الدراسة بالمدارس ومتابعة تطبيق التعليمات النشرات والكتب الدورية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وشدد «سويد» على استمرار تطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي مشددًا على التزام الجميع طلابًا ومعلمين بارتداء الكمامات داخل وخارج الفصول للوقاية من انتشار العدوى.