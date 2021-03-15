شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبا لطلاب المرحلة الإعدادية في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه مع بداية الفصل الدراسى الثانى، تستكمل الجامعة سلسلة الزيارات التوعوية والتثقيفية لمدارس الإسماعيلية في مختلف مجالات المعرفة والتوعية، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتى في إطار التوجه المجتمعي الذي تتبناه الجامعة بالعمل على تناول مشكلات المجتمع ومحاولة حلها، وتوعية الأفراد بأهم القضايا.

تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة، زيارات لطلاب وطالبات مدرسة ٢٤ أكتوبر الإعدادية الرسمية للغات، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٧ مارس الجاري، بمحاضرة حول التعريف ببنك المعرفة المصري وكيفية الإستفادة منه، وتلقيها الدكتورة نهى العاصى، ويوم الأحد الموافق ٢١ مارس، محاضرة للدكتور رمضان محمد، حول نشر الشائعات وآثارها على المجتمع، وآخري للدكتورة نشوى سعد حول كيفية مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية، يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس.



فيما تستمر الزيارات خلال شهر إبريل المقبل بمحاضرة عن الدعم النفسي للمراهق، للدكتورة إيمان جريش، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٧ إبريل، وآخرى للدكتور رمضان محمد، حول خطوات الوصول للتميز، يوم الأحد الموافق ١١ إبريل. يأتى البرنامج بإشراف عام من جانب المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.