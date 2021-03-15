شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

جدير بالذكر، كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد استقبل الدكتور إبراهيم كابا، وزير الخارجية الغيني، وبونتورابى ياتارا، وزيرة الطاقة والمياه بغينيا، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي ذلك تأكيدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وجذب مستثمري القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر.