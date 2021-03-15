شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية الآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب، رافقه خلالها الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، والدكتور محمد أبوعرب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



أشاد نائب رئيس الجامعة بإدارة الكلية، وبما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الكلية للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشاركين في الامتحانات.

أكد أن إدارة الجامعة كانت حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة منذ اليوم الأول والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.