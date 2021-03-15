شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القطع الأثرية لمعرض «أسرار مصر الغارقة» إلى مصر بعد انتهاء جولته الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت فجر اليوم إلى مصر القطع الأثرية الخاصة بمعرض «أسرار مصر الغارقة»، وذلك بعد انتهاء جولته الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات له، الاثنين، أن المعرض حقق نجاحًا باهرًا في جميع المدن التي أقيم بها، حيث إن المعرض كان قائمًا على فكرة عرض الآثار المصرية الغارقة التي تم اكتشافها بمدينة الإسكندرية تحت مياه البحر الأبيض المتوسط

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن معرض أسرار مصر الغارقة بدأ جولته العالمية بعدد من الدول الأوروبية بداية من معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 2015 ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا ومتحف رايتبرج بزيوريخ بسويسرا والتي كانت آخر محطة في جولته بأوروبا ليبدأ بعد ذلك جولته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث زار 4 مدن أمريكية، بدأت عام 2018 بمدينة سانت لويس ثم متحف مينوبوليس للفن بمدينة مينوبوليس ومتحف رونالد ريجان بالمكتبة الرئاسية – بولاية كاليفورنيا، لتنتهي جولته بمتحف فرجينيا للفنون بمدينة فرجينيا ومن ثم العودة إلى أرض الوطن مصر

جدير بالذكر أن معرض «أسرار مصر الغارقة»، ضم ٢٩٣ قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف مكتبة الاسكندرية وقطع من الاكتشافات التي قامت بها الإدارة العامة للآثار الغارقة.