شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم : مبادرة السيسي «حياة كريمة» الأهم خلال الـ100 عام الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لاستعراض كافة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور خالد محمد السيد والدكتور محمد الفرجاني المستشاران الهندسيان بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية ومنها مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، ومسؤولي مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسؤولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسؤولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الاستشاريين.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن محافظ الفيوم خلال الاجتماع، استعرض كافة الإجراءات والخطوات التي قامت بها المحافظة منذ الإعلان عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى الآن، والتى تشتمل على تطوير قري مركزي إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9،7 مليار جنيه للمركزين، من حيث المؤشرات التنموية والسكانية، وآليات تنفيذ المبادرة، والمشروعات المقترح تنفيذها بالوحدات القروية بالمركزين.

أوضح محافظ الفيوم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، تُعد واحدة من أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال المائة عام الأخيرة، ما يؤكد أنها مبادرة طموحة سترتقي بمستوى كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القرى المستهدفة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.

ولفت المحافظ إلى تشكيل لجنة تخطيط محلي بمشاركة مسؤولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية، لرصد كافة الاحتياجات الخاصة بالمركزين والمتعلقة بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والطرق والري والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والكهرباء والطب البيطري والتليفونات وغيرها من المشروعات الحيوية، أعقبها عقد لقاءات حوار مجتمعي مع المواطنين ومع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما تم عقد لقاءات مع الشباب والمرأة والرائدات الريفيات، للخروج بالاحتياجات الفعلية للمواطنين في القري المستهدفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال اللقاء استعرضت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، آليات حصر المواطنين المستحقين لسكن كريم ضمن مبادرة «سكن كريم» التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والموقف الحالي للأسر المستحقة، والأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كافة الشروط، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بضرورة تنفيذ مبادرة «سكن كريم» على أسس واضحة ومحددة حتي تستفيد منها الأسر المستحقة فقط.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة خطة مديرية الصحة والسكان التي ستشملها مبادرة «حياة كريمة» والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 40 وحدة صحية بمركز إطسا، و22 وحدة صحية بيوسف الصديق، كما استعرض مدير عام تليفونات الفيوم، الوضع الحالي لحصر احتياجات قري المركزين من حيث توصيل خدمات الااتصال والإنترنت أو تطوير وتحسين الخدمة في القري التي توجد بها خدمات اتصالات، أو توفير سرعات عالية.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التشابك والتنسيق التام بين مسؤولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبري من جهة أخري، والتواصل المباشر بين مسؤولي القطاعات ونظرائهم بجهاز التعمير، لافتاً إلى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ خطط التطوير وفقاً للأولويات لتحقيق أقصي استفادة من المبادرة، والوصول بالخدمة لكافة القري المستهدفة.

كما تم استعراض خطط التطوير بقطاعات الزراعة والري والكهرباء والغاز الطبيعي، ووجه المحافظ رؤساء المدن بإنهاء كافة التصاريح الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للقري المستهدفة بالمركزين، فيما كشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لإنشاء فصول حضانات بالمدارس للأطفال من سن 2 إلي 4 سنوات، موضحاً أنه تم حصر الأماكن التي يمكن استغلالها في هذا الشأن، ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بخطة كل قطاع بعد المراجعات النهائية وإرسالها لجهاز تعمير القاهرة الكبري المسؤول عن تنفيذ المبادرة.