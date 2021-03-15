محافظ الفيوم : مبادرة السيسي «حياة كريمة» الأهم خلال الـ100 عام الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم : مبادرة السيسي «حياة كريمة» الأهم خلال الـ100 عام الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لاستعراض كافة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور خالد محمد السيد والدكتور محمد الفرجاني المستشاران الهندسيان بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية ومنها مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، ومسؤولي مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسؤولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسؤولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الاستشاريين.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن محافظ الفيوم خلال الاجتماع، استعرض كافة الإجراءات والخطوات التي قامت بها المحافظة منذ الإعلان عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى الآن، والتى تشتمل على تطوير قري مركزي إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9،7 مليار جنيه للمركزين، من حيث المؤشرات التنموية والسكانية، وآليات تنفيذ المبادرة، والمشروعات المقترح تنفيذها بالوحدات القروية بالمركزين.
أوضح محافظ الفيوم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، تُعد واحدة من أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال المائة عام الأخيرة، ما يؤكد أنها مبادرة طموحة سترتقي بمستوى كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القرى المستهدفة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.
ولفت المحافظ إلى تشكيل لجنة تخطيط محلي بمشاركة مسؤولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية، لرصد كافة الاحتياجات الخاصة بالمركزين والمتعلقة بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والطرق والري والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والكهرباء والطب البيطري والتليفونات وغيرها من المشروعات الحيوية، أعقبها عقد لقاءات حوار مجتمعي مع المواطنين ومع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما تم عقد لقاءات مع الشباب والمرأة والرائدات الريفيات، للخروج بالاحتياجات الفعلية للمواطنين في القري المستهدفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال اللقاء استعرضت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، آليات حصر المواطنين المستحقين لسكن كريم ضمن مبادرة «سكن كريم» التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والموقف الحالي للأسر المستحقة، والأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كافة الشروط، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بضرورة تنفيذ مبادرة «سكن كريم» على أسس واضحة ومحددة حتي تستفيد منها الأسر المستحقة فقط.
كما استعرض وكيل وزارة الصحة خطة مديرية الصحة والسكان التي ستشملها مبادرة «حياة كريمة» والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 40 وحدة صحية بمركز إطسا، و22 وحدة صحية بيوسف الصديق، كما استعرض مدير عام تليفونات الفيوم، الوضع الحالي لحصر احتياجات قري المركزين من حيث توصيل خدمات الااتصال والإنترنت أو تطوير وتحسين الخدمة في القري التي توجد بها خدمات اتصالات، أو توفير سرعات عالية.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التشابك والتنسيق التام بين مسؤولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبري من جهة أخري، والتواصل المباشر بين مسؤولي القطاعات ونظرائهم بجهاز التعمير، لافتاً إلى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ خطط التطوير وفقاً للأولويات لتحقيق أقصي استفادة من المبادرة، والوصول بالخدمة لكافة القري المستهدفة.
كما تم استعراض خطط التطوير بقطاعات الزراعة والري والكهرباء والغاز الطبيعي، ووجه المحافظ رؤساء المدن بإنهاء كافة التصاريح الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للقري المستهدفة بالمركزين، فيما كشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لإنشاء فصول حضانات بالمدارس للأطفال من سن 2 إلي 4 سنوات، موضحاً أنه تم حصر الأماكن التي يمكن استغلالها في هذا الشأن، ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بخطة كل قطاع بعد المراجعات النهائية وإرسالها لجهاز تعمير القاهرة الكبري المسؤول عن تنفيذ المبادرة.
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