شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : طقس الغد دافئ نهارًا على معظم الأنحاء.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الاسكندرية 19 13

وادى النطرون 23 13

طنطا 23 13

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 19 10

سيوة 20 10

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 24 14

نخل 24 09

نويبع 27 18

طابا 24 15

كاترين 24 11

الطور 26 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 28 12

سوهاج 29 14

قنا 33 13

الأقصر 34 14

أسوان 35 15

ادفو 35 15

أبوسمبل 34 14

الوادى الجديد 32 14

شلاتين 29 16

أبورماد 30 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15