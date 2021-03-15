شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2.4 مليار جنيه.. إنشاء 6 مصانع غزل ونسيج في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تقديم كافة أوجه الدعم للاسراع في تنفيذ مشروع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، والذى سيقام على مساحة ١٧٥ ألف متر مربع، بتكلفة ٢.٤ مليار جنيه بطاقة ٩٠٢٧ طن غزول و٥٠.٧ مليون متر نسيج سنوياً.

وقال إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصناعي والغزل والنسيج، والجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن ومنها صناعة الغزل والنسيج والتى تعد من أهم الصناعات الحيوية في مصر.

وأكد على أهمية المشروع، الذي سيعمل على عودة مدينة كفر الدوار لتتبوأ مكانتها كإحدى أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج، حيث يهدف المشروع إلى إقامة ٦ مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهى (مصنع الصباغة والتجهيز- مصنع الغزل- مصنع النسيج- مصنع تحضيرات النسيج- مصنع التفصيل- مصنع البرم)، الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أهمية محور المحمودية والمحور الرابط وكافة الطرق والمحاور المرورية الجاري تنفيذها لخدمة الأنشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية.

وشدد المحافظ على أن الدولة تسير بخطى ثابتة وقوية على أرض محافظة البحيرة بضخ استثمارات جديدة بقيمة ٢.٤ مليار جنيه، بخلاف ما شهدته البحيرة من مشروعات خلال العامين السابقين تجاوزت الثلاثة آلاف مشروع والـ ٥٥ مليار جنيه.

ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تم توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصنع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث ستبلغ تكلفة إنشاءات المشروع ٢.٤ مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، وإحلال ١٧٠ ألف مردن متهالك بعدد ٨٨ ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية ٩٠٢٧ طن سنوي من الغزول بدلاً من ٣٦٦ طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج ٥٠.٧ مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من ١٣ مليون متر يتم إنتاجها حالياً، مع إضافة طاقة إنتاجية ٥٠.٧ مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه اليوم، اللواء إبراهيم على، والعميد خالد عبدالله، من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للمقاولات، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، وممثلي شركة صباغي البيضا والشركة المنفذة.

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