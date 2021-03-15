شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت محافظة القاهرة أسماء 4 مدارس بالعاصمة، حيث تم إطلاق أسماء 4 شهداء على المدارس، وهم البطل الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد، على مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين بمصر الجديدة، والبطل الشهيد جنى مجند عاشور سيد أبو سريع، على مدرسة طرة الابتدائية بنين بالمعادى، والبطل الشهيد جندى مجند محمود رأفت محمود، على مدرسة القطامية للتعليم الفنى الصناعى بحى الخليفة، والبطل الشهيد جندى مجند كيرلس كامل ميخائيل على، مدرسة مصر الإعدادية بنين بعين شمس.

وسلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أسر شهداء الوطن 4 من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بالمدارس التى تحمل أسماء أبناءهم تقديرًا لتضحياتهم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد.

كما تم تكريم 4 من مصابى العمليات الحربية، وأشار المحافظ بأن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسي أبدا شهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا اغلى ما لديهم فداء للوطن.

وأضاف المحافظ أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذى تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذج يحتذى به الجيل الجديد.

