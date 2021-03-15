شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز وفرش 1100 وحدة سكنية لسكان العشوائيات بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت محافظة القاهرة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبعض الجميعات الأهلية، بروتوكول تعاون لتأثيث وتجهيز 1100 وحدة سكنية فى مشروعى المحروسة والخيالة لتسكين الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة.

وتضمن البروتوكول تأثيث الوحدات السكنية بأجهزة كهربائية وغرف ومفروشات، فى إطار التعاون المثمر والبناء بين اجهزة الدولة والمجتمع المدني وصولا لمجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسر والأفراد على أسس من العدالة والمشاركة.

ومن المقرر أن يتسلم سكان المناطق العشوائية هذة الوحدات مجهزة بالكامل، لتوفير حياة كريمة لهم، عقب نقلهم من المناطق العشوائية التى يتم إزالتها ضمن خطة الدولة لتطويرها، وانقاذ ألاف الأسر من المناطق الخطرة.

يأتى ذلك اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفى إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه دستور عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة والاهتمام بالابعاد الاجتماعية لكافة المواطنين .

