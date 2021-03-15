شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ارتفاع نسب حضور الطلاب رغم منحهم حرية التواجد بالمدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدارس اليوم الاثنين، حضورا مرتفعا للطلاب رغم منح الطلاب حرية الحضور أو استكمال المناهج، فيما تفقدت قيادات المديريات الفصول للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تفقد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس مدارس إدارة الجناين التعليمية بمنطقة جنيفة، وشملت الجولة مدارس طلعت حرب الإعدادية المشتركة وفصول طلعت حرب الثانوية، والشهيد النقيب محمد عادل ومدرسة كبريت التجارية.

وأكد محمود الفولى، أن الدراسة منتظمة وهناك شرح من قبل أعضاء هيئة التدريس، وأن المدارس تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب.

وانطلقت أمس الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.





الطلاب داخل الفصل



الطلاب داخل الفصل الطلاب داخل الفصل