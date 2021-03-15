شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: نسعى لإبرام اتفاقية مع مصر فى مجال التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر عن رغبة بلاده فى إبرام اتفاقية للتعاون فى مجال التضامن الاجتماعى مع مصر، والتى يجرى التفاوض بشأنها بالفعل منذ العام الماضى فى أسرع وقت ممكن، والتى بدورها ستؤدي إلى تشجيع الشركات الكورية للاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الرفاهية الاجتماعية، وتشجيع الصناعة اليدوية فى مصر.

وقال السفير فى تصريح اليوم الاثنين، إن بلاده قررت تقديم مساعدة لمشروع "تصاميم ديزاين هب"(Tasameem Design Hub) من خلال شراء المعدات الضرورية بقيمة حوالى 200 ألف دولار، وعبر السفير عن أمله فى أن يسهم هذا الدعم ا فى توظيف الشباب والنساء والعاملين في مجال الصناعات اليدوية وخلق فرص عمل لهم.

وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء مراكز تصميم بالتعاون مع الجامعات المصرية فى القاهرة ومنطقة الدلتا وصعيد مصر لتدريب الشباب والنساء وتمكينهم.

وأشاد السفير بجهود الحكومة المصرية لتعزيز الرفاهية في البلاد ولا سيما مبادرة حياة كريمة، متوقعًا أن يتوسع التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الاستعانة بالخبرات المتقدمة لكوريا الجنوبية في مجال الرفاهية الاجتماعية، ومن بينها الخدمات الطبية وأنظمة المعاشات.

وأكد هونج أن مصر دولة جذابة للتعاون بالنسبة للشركات الكورية سواء بالنسبة للشركات الكورية القائمة في مصر أم تلك الراغبة فى الدخول إلى السوق المصرى فى المستقبل.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن رغبة الحكومة المصرية فى استمرار التباحث مع الجانب الكورى لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصرى، والتى تشكل أولوية القيادة السياسية.