شكرا لقرائتكم خبر عن "قنبلة" تفجر خلافًا بين عمرو أديب ومحمد رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثيرت مؤخرًا أزمة بطلها النجم محمد رمضان، بدأت بإعلانه يوم الجمعة الماضى تعرضه لإصابة قوية فى الظهر أثناء تصوير أحد المشاهد، من خلال صور نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام، يظهر فيه وهو يتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

بعدها، تفجرت أزمة كان بطلها الممثل الشاب يوسف عمر، الذى تعرض لحروق خلال تصوير إعلان جمعه مع النجم محمد رمضان. أما والدة الشاب هى الفنانة لبنى ونس فقد انتقدت رمضان وتوعدت مصمم معارك الإعلان، مؤكدة أنه تم زرع قنبلة قريبة من ابنها دون علمه خلال تصوير المشاهد.

الأزمة تطورت، وأثار الإعلامى عمرو أديب القضية، وتحدث الشاب المصاب فى برنامجه "الحكاية" عن تفاصيل إصابته، كما أثُير الحديث عن غياب وسائل أمان خلال تصوير الإعلان.

يوسف قال فى تصريحاته، إنهم وضعوا قنبلة تحته وكاد أن يموت فى مشهد "القنبلة"، ولم يتوقع أن يتعرض للأذى، وأضاف الشاب أن رمضان أثنى على المشهد قبل أن يعلم بإصابته.

فيما رد محمد رمضان بنشر صورة لإصابته فى ظهره، قائلا: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً، ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس" وقال: ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم…"

فيما علق عمرو أديب على انتقادات الفنان، خلال برنامجه أمس، قائلا: "لم نقم بالهجوم على رمضان إطلاقا.. فوجئت ببوست نمبر وان واضح من كلامه إنه مشافش لكن سمع".

وأضاف: "عندما تكون فنان كبير يجب أن يكون عندك مسئولية اجتماعية.. كان لازم تسأل على الولد المصاب.. أنت 1000 من يعالجك ويقف جنبك.. إنما الغلبان اللى اتعور ماحدش هيسأل عليه".

استطرد: "مش عايزك تزعل إننا اهتمينا بالعيل الصغير وما اهتمناش بيك لأن الدنيا كلها بتهتم بيك.. معنديش مشكلة معاك ولا إن أهاجمك والأوهام دى.. مش موجودة وما حدش عملك إلا إعلام بلدك".

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