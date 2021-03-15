ضبط شخصين يروجان عقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، شخصين؛ لقيامهما بالترويج لعقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بممارسة نشاط إجرامياً في الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، متخذان من المحل الخاص بهما بدائرة مركز شرطة أشمون مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، والإعلان من خلال بعض القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بالترويج لنشاطهما المُؤثم في بيع الأدوية لعُملائهما بمُختلف المحافظات وتوافر عقار (لعلاج آلام العظام والمفاصل) مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدفت مقر المخزن الخاص بالمتهمان المشار إليه، حيث أمكن ضبطهما، وعُثر على 3200 عبوة من عقار مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وممنوع تداوله بالأسواق.

بمواجهه المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.