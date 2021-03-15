شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثقافية وأنشطة متنوعة لهيئة قصور الثقافة في الدقهلية .. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة ، باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بعدد من قصور الثقافة بمحافظة الدقهلية وعلى رأسها قصر ثقافة المنصورة المسجل فى سجلات التراث

وشهد مسرح قصر ثقافة المنصورة عرض مسرحى على مسرح الطفل بعنوان «حنان فى بحر المرجان» تأليف سعيد حجاج وإخراج أحمد الدسوقي، تدور أحداث العرض حول حنان الفتاة الفقيرة ذات العشرة أعوام التي تذهب للصيد بدلا من والدها المريض، وتظهر لها جنية البحر وتأخذ حنان معها لبحر المرجان، وهناك تحاول خدعها واخذ العقد الثمين الذي تركته سيدة عجوز على سبيل الأمانة، ولكن حنان ترفض التفريط فى الأمانة وحافظت على العقد وكافئها الله وجاءت الحوريات وأنقذتها وعادت حنان مرة أخرى لأسرتها، العرض يقدم حالة من الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير فى محاولة لإرساء قيم هامة لعقلية الطفل هي الأمانة والقناعة، ويستمر العرض يوميا حتى الثلاثاء 16 مارس الجاري.

وتأتي أنشطة قصر الثقافة بالمنصورة بالتزامن مع حالة الغضب الشعبى حول قرار محافظة الدقهلية هدم القصر كله وضم أرضه لمشروع «تحيا مصر المنصورة» والتى تطرحه وزارة النقل للإستثمار لبناء أبراج وفنادق على 14 مكان بينهم 3 أماكن تابعين لمحافظة الدقهلية هم قصر ثقافة المنصورة وحديقتى عروس النيل وصباح الخير يامصر.

ونظم قصر ثقافة منية النصر يوم ثقافي فني احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم أعقبها ندوة دينية عن الإسراء والمعراج قدمها الدكتور السيد محمد، ومحمد سلامة، وتناولا رحلة الإسراء والمعراج كدروس لابد من معرفتها ليسير المسلمون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلاها مسابقات ثقافية وترفيهية، واختتم اليوم بعرض للمواهب في الشعر والغناء

بينما نظم بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان «شاعر من بلدنا» حاضرها الشاعر علي العشري، تناول فيها السيرة الذاتية للشاعر الراحل أحمد الخضري مؤسس نادي أدب دكرنس في التسعينات وصاحب ديوان سبعة أقمار.

و«الخضري» شاعر من أبناء مدينة دكرنس وعمل أستاذا للغة الإنجليزية وكاتبا صحفيا ونشرت له دوريات عديدة وكان له أثرًا كبيرًا في الأوزان الخليلية والتحول من التفعيلة إلى النثر، وله ديوان بعنوان «سأشرب قهوتي وأموت» صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي إطار الاحتفال بعيد الأم نظم قصر ثقافة نعمان عاشور أمسية شعرية بعنوان «الأم» ألقى خلالها الشعراء سعد زغلول قصيدة رسالة إلى أمي، ومحمد سلام قصيدة الأم، وألقى عبد العال عبد الرحيم قصيدة عنتر، وختم محمد العدوى بقصيدة رسالة إلى مصر.

إقرأ أيضا :

«إعلام النواب» تناقش طلب إحاطة حول وقف هدم قصر ثقافة المنصوررة

دعوى قضائية لوقف هدم قصر ثقافة المنصورة

أول طلب إحاطة لوقف هدم قصر ثقافة المنصورة