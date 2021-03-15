شكرا لقرائتكم خبر عن مدير خط نجدة الطفل: نحتاج لسد ثغرات كثير من التشريعات حتى لا يفلت الجاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت، حلقة نقاشية حول (قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنيين) بحضور عدد من خبراء الصحة الإنجابية وأعضاء مجلس النواب، وتم مناقشة المفاهيم الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع ومناقشة كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناقشة مقترح قانون العنف الموحد المقدم للبرلمان والذي قام بإعداده عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات.

افتتح اللقاء الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، بالترحيب بالحضور وذكرت شهر مارس (شهر المرأة) لان به مناسبات عديدة تخص المرأة، وعلى رأس هذه المناسبات يأتي اليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به في الثامن من مارس من كل عام، ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية، ويوم 21 من شهر مارس عيد الأم.

وتحدث صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن دور المجلس في رصد حالات العنف ضد الأطفال والتعامل معها ومتابعتها، مشيرا أن هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج إلى المراجعة لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى افلات الجاني أو تخفيف العقوبة ما يؤدي إلى استمرار الجرائم.

وتحدثت الدكتورة رشا أبوشقرة عضوة مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قضايا العنف ضد المرأة وعن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية والدور الذي تبذله هذه الوحدات لتوعية المرأة وكيفية تعاملها مع كافة أنواع العنف الذي يمكن تتعرض لها الفتيات والعاملات والسيدات في المجتمع، بالإضافة إلى نشر التسامح، وتابعت يجب العمل على تعليم وتقديم دورات تدريبية للطالبات بالجامعات المصرية للدفاع عن أنفسهن، في حالة تعرضهن لمثل هذه المواقف وكيفية الإبلاغ عن قضايا العنف التي يتعرضن لهن، وأوضحت أن الوحدة تقدم خدمة متكاملة شاملة لتحقيق آلية جامعة وإرساء قوانين مهمة لدعم دور المرأة من خلال مناقشات مؤسسات المجتمع المدني والوصول لطرح يخدم القوانين المصرية.

وشارك في الجلسة الثانية المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية، والذي قدم عدد من الملاحظات الهامة على نسخة القانون كما أكد على ضرورة وجود قانون موحد يشمل عقوبات لكافة جرائم العنف واكد على ضرورة تعطيل المادة 17 والتي تستخدم في تخفيف العقوبة على الجاني.

وتحدث الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن دور المرأة المصرية التاريخي في مساندة القضايا الوطنية كخروجها لأول مرة في المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع في التاسع من مارس 1919، وفي يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين، وبعد مرور أربع سنوات من ثورة 1919 وفي تاريخ 16 مارس أسست هدى شعراوي أول اتحاد نسائي مصري طالب بتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وحق المرأة في استكمال تعليمها في الجامعات، كما نادى الاتحاد بمحاربة العادات والتقاليد الباليه التي لا تتفق مع العقل وترجع بالمرأة إلى الوراء، 12 مارس عام 1954، إعلان الدكتورة “درية شفيق” إحدى رائدات حركة الدفاع عن حقوق النساء في مصر، الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إقصاء النساء عن اللجنة التي جرى تشكيلها لإعداد دستور البلاد عقب ثورة 1952، خلال وقت قصير، ذاع الخبر، وانضم إلى “شفيق” ثمانية نسويات، بعد أيام قليلة، ساءت حالتهن الصحية، فنٌقِلَ الاعتصام إلى مستشفى قصر العيني.

وتابع: بعد 8 أيام من الإضراب، أرسل رئيس الجمهورية اَنذاك “محمد نجيب” موفدًا عنه ببرقية يؤكد فيها أن حقوق النساء سيشملها الدستور الجاري الإعداد له “كاملة غير منقوصة”، وبعد سنتين صدر الدستور الذي عرف بــ”دستور 1956″، يتضمن مادةً تكفل حق النساء في الترشح والانتخاب، ومن ثم صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في 3 مارس من ذلك العام، لينص على حق النساء في هذا الصدد، وشاركت النساء في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو من عام 1957، وأسفرت عن انتخاب امرأتين هما راوية عطية وأمينة شكري.