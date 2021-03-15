شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 549 مخالفة متنوعة في حملات لمرور أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، الاثنين، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملات، حسب بيان، عن ضبط 549 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث جرى ضبط 2 «توك توك» ودراجة نارية وتورسيكل دون ترخيص، والتصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 93 حالة لعدم قبول التصالح، و108 مخالفات لتجاوز السرعة، و120 مخالفة متنوعة، وضبط 4 حالات لتعاطي المخدرات بين السائقين.