شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 31 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الاثنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك قبل الانتهاء المدة المحددة والمهلة الأخيرة للتصالح في 31 مارس الجاري، حيث تواصل المراكز التكنولوجية بالمراكز تلقي الطلبات بشكل متواصل وخلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية لضمان التيسير على المواطنين المخالفين الراغبين في التصالح بمراكز الوادي الجديد الخمسة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أنه يتم تقديم كل التيسيرات للمواطنين لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالات بكافة مناطق الوادي الجديد بعد انتهاء المدة المحددة للتصالح، بالإضافة إلى ضرورة سداد المستحقات المالية المقررة لأصحاب الملفات التي تم البت فيها فنيًا وقانونيًا.